Nino Benvenuti, malore da codice rosso

Spavento e molta tensione per Nino Benvenuti, che a due giorni dall'80° compleanno ha subìto un brutto k.o. Infatti è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata a causa di un "forte malore" avuto poco prima e per il quale è stato sottoposto d'urgenza a tutti gli accertamenti del caso. Così Nino è stato costretto a fermarsi perché i medici, secondo quanto si è appreso, hanno escluso il peggio ma sono stati categorici su un punto: l'ex campione del mondo dei medi dovrà prendersi un periodo di riposo, ancora da determinare in base a quella che sarà la prognosi, e dovrà quindi rinunciare ai tanti eventi pubblici a cui prende parte come 'ambasciatore' della nobile arte e della Fpi.



Appena due giorni fa Nino Benvenuti aveva festeggiato gli 80 anni, e lo aveva fatto sul ring di Roseto degli Abruzzi come ospite d'onore delle finali degli Europei giovanili. Anche in quella circostanza, spegnendo le candeline, aveva detto di "essere nato per fare il pugile" e di essere felice "perché nella vita ho fatto ciò che volevo".



In occasione dell'80° compleanno dell'ex campione del mondo dei pesi medi, uno dei personaggi più in vista dello sport italiano, è uscita anche un'autobiografia che celebra la carriera di questo pugile che, da dilettante, ha vinto anche l'oro olimpico a Roma 1960. E sempre in occasione del compleanno di Benvenuti si era fatto vivo perfino il suo rivale storico Sandro Mazzinghi, dettosi disponibile a stringere la mano al suo avversario di un tempo per chiudere una querelle che dura da decenni. Ma adesso Benvenuti dovrà rimandare anche questo impegno: il riposo per lui viene prima di tutto.