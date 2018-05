Niccolò Colli, il sogno diventa realtà: negli Usa per i Crossfit Games

Niccolò Colli ha solo 17 anni, frequenta la quarta liceo classico pedagogico al Morgagni di Forlì e nel suo profilo Instagram parlando di sé scrive: "Dreaming USA", ossia sognando gli Stati Uniti e li sogna facendo Crossfit! Il suo sogno diventerà realtà questo agosto, quando parteciperà ai Crossfit Games. Per chi di voi ancora non lo sapesse, il Crossfit è una disciplina sportiva che nasce nel 1996 da Greg Glassman, pioniere che aprì la prima struttura dedicata (detta anche BOX) a Santa Cruz in California. Questo è uno sport molto popolare negli Stati Uniti, si sta diffondendo a macchia d'olio per il mondo e pian piano sta esplodendo anche in Italia.



Il Crossfit introduce un concetto di fitness a 360 gradi, completamente innovativo, dove si sviluppano forza e resistenza grazie a un mix di esercizi che spaziano dalla ginnastica, alla pesistica, passando per la capacità aerobica. Insomma è un frullato di discipline e attività che rendono ogni sessione di allenamento unica e altamente performante perchè alla base di tutto vi deve essere una grande intensità di esecuzione. In sintesi un'ora di attività fisica, in cui un allenatore molto preparato (detto anche coach) insegna cose che mai avresti pensato di riuscire a fare, proprio nel momento in cui ci si chiede: "Ma chi me lo ha fatto fare?". Proprio in quel momento ci si rende conto che niente è impossibile, ne esci stanco morto ma con un'irrefrenabile voglia di sapere cosa ti aspetterà nel prossimo allenamento, perché quella fatica vi ha fatto stare bene, perchè sana e appagante.



Il Crossfit è uno sport per tutti e di tutti, si può facilmente adattare a persone di ogni età perché ognuno potrà trovare il suo grado di intensità e come in tutti gli sport, ci sono utenti normali che si allenano per tenersi in forma divertendosi e gli atleti, ossia coloro che sono più portati di altri e dedicano anima e corpo a questa disciplina, dove viene richiesto di essere preparati su tutti i fronti.



I grandi atleti si affrontano e scontrano proprio dove il Crossfit nasce, ossia in America, nello specifico a Madison, nel Wisconsin, in una manifestazione, i Crossfit Games che raccoglie atleti da tutto il mondo, i quali arrivano a questa gara dopo aver affrontato selezioni durissime a cui partecipano milioni di persone. Per dare un'idea dell'importanza di questa gara, in via semplicistica potrebbe essere paragonata ai Mondiali di Calcio che tutti conosciamo e proprio come i mondiali gli atleti che ambiscono a partecipare devono passare fasi di selezione veramente dure perchè i posti a disposizione sono pochissimi.



Gli atleti selezionati saranno divisi per categorie in base alle fasce di età e Niccolò Colli è il primo atleta italiano che si qualifica nella sua categoria 16/17 anni. Gli atleti italiani che sono riusciti a varcare la soglia dei Crossfit Games sono davvero pochi, perché il livello di questa competizione è molto alto, ma per la prima volta un teenager italiano si qualifica tra i migliori 20 al mondo e dal 30 luglio al 5 agosto sarà impegnato a suon di bilancieri in terra americana. Questa è una disciplina che regala tante soddisfazioni, ma ad alti livelli richiede sforzi e sacrifici enormi, quali allenamenti giornalieri costanti, intensi, spesso massacranti e per un ragazzo così giovane è una gratificazione enorme riuscire a trovare in tutto questo lavoro una giusta ricompensa.



Niccolò sogna l'America da quando meno di 2 anni fa ha iniziato goffamente a muovere i primi passi in questo sport così vario, di cui si è innamorato facendolo diventare il suo mondo e grazie al suo coach Andrea Croceri ha lavorato sodo per crescere ogni giorno di più. Questa grande passione è alimentata e sostenuta dal padre Gianni Colli che gestisce a Forlì, Crossfit 47100, box certificato dove ogni giorno si effettuano prove gratuite per chi fosse curioso di conoscere questa attività. Crossfit 47100 è praticamente la seconda casa di Niccolò (talvolta anche la prima) e tutti i ragazzi che frequentano il box gli sono vicini e lo sostengono, per lui questa sarà un'esperienza fantastica e con grande emozione si preparerà in questi mesi che lo separano dalla gara più importante al mondo per fare il meglio e essere all'altezza dei grandi giovani atleti mondiali con cui si andrà a scontrare. In bocca al lupo Niccolò.