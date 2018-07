Nibali, il Tour è a rischio: si teme una frattura vertebrale

Tour a rischio per Vincenzo Nibali, caduto oggi a pochi chilometri dal traguardo dell'Alpe d'Huez. Il ciclista italiano aveva ammesso subito dopo di "faticare a respirare e di non riuscire a stare in piedi". "Spero non sia nulla di grave ma vediamo domani..", aveva quindi aggiunto prima di recarsi all'ospedale di Grenoble per gli accertamenti di rito. Si teme la frattura di una vertebra, il che significherebbe addio alla competizione e ai sogni di gloria.



"Per Vincenzo aspettiamo l'esito degli esami. Prima di prendere una decisione aspettiamo i referti. Se ci dovesse essere una frattura nella zona cervicale o lombare sarebbe una cosa importante, quindi adesso dobbiamo solo essere tranquilli e aspettare. È comunque un peccato perché Vincenzo era in crescita di condizione e anche oggi lo aveva dimostrato" ha spiegato a Sky il ds della Bahrein Merida, Alberto Volpi.



Il 33enne ha pagato una leggerezza dell'organizzazione che, sul tratto più difficile e impegnativo della salita, non ha tenuto a debito freno l'euforia dei tanti tifosi che assiepavano il bordo strada e, complice anche lo sfortunato incastro di sostenitori, fumogeni e moto della Gendarmerie, ha creato scompiglio tra i corridori e provocato la caduta di Nibali, poi arrivato al traguardo con un ritardo di 13" (oltre l'abbuono accumulato da Thomas, Dumoulin e Bardet, rispettivamente primo, secondo e terzo nella terribile tappa alpina).