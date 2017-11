New York, pubblico in delirio per il maratoneta ballerino

Divertente fuoriprogramma alla Maratona di New York. Emmanuel Vega, runner di Cleveland, ha portato una ventata di allegria con uno show imprevisto: arrivato al ventesimo miglio, nei pressi del Bronx, il giovane si è messo a danzare durante la gara, mandando letteralemente in visibilio il pubblico. Nonostante la fatica, a Vega non è mancata la voglia di scherzare, e forse il balletto lo ha aiutato anche a scaricare tensione prima di arrivare al traguardo.