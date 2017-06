Nba, Wizards-Cavs è stata la partita più bella dell'anno!

"Game of the Year?!" twitta il profilo ufficiale dell'Nba quando finisce l'incredibile sfida della notte tra Waschington Wizards e Cleveland Cavaliers, la Partita con la P maiuscola, un'altalena interminabile di emozioni.

C’era grande attesa nella Capitale per l’arrivo in città dei campioni in carica per una partita che lo stesso John Wall aveva definito come “quella di regular season più importante della mia carriera” e di certo le attese non sono state deluse: dopo due supplementari finisce 140-135 per i Cavs, che così interrompono la striscia di 17 successi consecutivi di Bradley Beal (41 punti) e John Wall (22+12) sul parquet di casa, Kevin Love risponde alle voci di trade con 39 punti e 12 rimbalzi, ma è nel finale che succede di tutto e di più.

Lebron James — autore di 32 punti e di 17 assist, massimo in carriera ed Mvp della partita — prima sbaglia un sottomano semplicissimo (con infrazione di passi non segnalata) a 4 secondi dalla fine, poi segna una tripla impossibile di tabella per pareggiare la partita a 3 decimi di secondo dal fischio finale. All'inizio del supplementare poi King James commette il suo sesto fallo e allora si scatena Kyrie Irving, capace di segnare 11 punti nell’overtime (il massimo in questa stagione dietro i 14 di Russell Westbrook sempre contro Washington) dopo averne messi solo 12 in tutti i regolamentari e di decidere la partita con una bomba che ricorda tantissimo quella di Gara-7 coi Warriors a 35 secondi dal fischio finale.

La partita dell'anno ha consegnato ai Cavs la terza vittoria di fila, mentre ha dato ai Wizards la certezza di avere legittime ambizioni di un posto tra le prime tre della Eastern Conference.

Le altre partite

Nelle altre gare della notte sette triple e 33 punti di Goran Dragic trascinano i Miami Heat all'undicesima vittoria in fila 115-113 contro Minnesota. Gli Spurs, senza Leonard, cadono a Memphis segnando il loro minimo di punti stagionale (74), vanno ko anche i Thunder in volata a Indianapolis (settimo successo in fila per i Pacers) nonostante i 27 punti di Westbrook, mentre è inutile per i Clippers la tripla doppia di Blake Griffin a Toronto, che vince 118-109 trascinata da DeRozan (31 pti). Tornano a vincere in trasferta i Lakers, che sbancano il Madison di New York 121-107 e tornano a vincere anche i Nuggets, che nonostante l'assenza per infortunio di Gallinari, stendono Dallas 110-87. Chiudono il quadro la vittoria a sorpresa di Utah su Atlanta e quelle di Detroit su Philadelphia e dei Bulls su Sacramento.