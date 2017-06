Nba: Westbrook ne fa 47, ma a Oklahoma vince ancora Durant

Non c'è due senza tre. Nel terzo incrocio tra Warriors e Okc, questa volta sul parquet dei Thunder (il primo ritorno in Oklahoma da avversario di Kevin Durant), vince ancora Golden State, che nonostante uno straripante Russel Westbrook da 47 punti (con 14/26 al tiro, 11 rimbalzi, altrettante palle perse e 8 assist) si dimostra più squadra e passa 130-114 trascinata dai 34 punti con 12/21 dal campo del contestatissimo ex e dai 26 a testa di Steph Curry e Klay Thompson (18/31 con 9 triple combinate per gli “Splash Brothers”).

Nelle altre gare della notte Nba tornano a vincere i Cleveland Cavaliers, che con i 27 punti di Kyrie Irving e di LeBron James, uniti ai 16+9 di Kevin Love, battono 125-109 Denver ancora priva di Danilo Gallinari. Tonfo casalingo per gli Charlotte Hornets di Marco Belinelli (17 punti per lui), battuti dai Los Angeles Clippers per 107-102. Si ferma a 13 la corsa dei Miami Heat, sconfitti 117-109 a domicilio dai sempre più sorprendenti Philadelphia 76ers, che per la prima volta in quattro anni toccano quota 20 vittorie. Nona vittoria nelle ultime dieci per i Boston Celtics che con i 29 punti del solito Isaiah Thomas regolano 112-104 Utah, successo dilagante per Houston 133-102 contro i Phoenix Suns (40 punti, 6 rimbalzi e 8 assist per Harden), vincono anche Dallas (112-80 contro gli Orlando Magic) e Milwaukee (116-110 su Indiana).