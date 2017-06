Nba, Westbrook leggendario: 31 triple doppie come Chamberlain

Solo 5 partite in Nba questa notte ma tanto spettacolo e qualche sorpresa. A cominciare dalla sconfitta di San Antonio, la formazione più in forma di questo periodo, seconda in classifica nella Western Conference alle spalle di Golden State. Gli Spurs sono stati sconfitti in casa per 102-92 dagli Oklahoma City Thunder trascinati da un Russell Westbrook in stato di grazia: per lui la tripla doppia numero 31 in stagione con 23 punti, 13 rimbalzi e 13 assist. Il play di Okc ha raggiunto il leggendario Wilt Chamberlain e ora ha solo un altro mito davanti: Oscar Robertson, che stabilì il record di 41 triple doppie in una sola stagione.



Brutta serata per i Cleveland Cavaliers, battuti 106-101 dai Detroit Pistons, nonostante la grande partita di Lebron James che ha segnato ben 29 punti (piu' 13 rimbalzi e 10 assist). Larga vittoria dei Los Angeles Clippers sui Memphis Grizzlies col punteggio di 114-98. Nelle altre due partite Portland ha battuto Philadelphia per 114-108 e i Lakers hanno avuto la meglio per 122-110 su Phoenix.