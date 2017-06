Nba, Westbrook è un extraterrestre: Golden State torna in vetta

Ritorno al successo per Golden State e spettacolo di triple nelle partite della notte Nba. Lebron James e Russell Westbrook continuano a imperversare con i loro show. James ha guidato Cleveland al largo successo sui Detroit Pistons per 128-96, con un personale di 16 punti, 12 assist e 11 rimbalzi. Ha fatto ancora meglio Westbrook, che con i suoi 25 punti, 19 assist e 2 rimbalzi ha trascinato Oklahoma alla vittoria per 122-104 contro i Brooklyn Nets, Cenerentola della classifica. Golden State è tornata alla vittoria battendo per 106-104 Philadelphia in rimonta grazie soprattutto alle giocate di Steph Curry (29 punti per lui), e si è ripresa in solitaria la vetta della classifica della Western Conference.