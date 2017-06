Nba, Westbrook è leggenda: 41.ma tripla doppia, come Robertson

“È stata una benedizione, qualcosa che non avrei mai potuto neanche immaginare”. Fatica ancora a credere di essere diventato una leggenda Russell Westbrook, che grazie alla tripla doppia (12 punti, 13 rimbalzi, 13 assist) messa a referto nel successo 110-79 dei suoi Thunder contro i Milwaukee Bucks, ha toccato quota 41 triple doppie in stagione ed è entrato definitivamente nella storia Nba.

Grazie alla settima tripla doppia consecutiva (seconda volta in questa regular season per il numero 0), Westbrook raggiunge così Oscar Robertson al primo posto nella storia Nba per numero di gare con almeno dieci punti, dieci rimbalzi e dieci assist fatte registrare in una singola stagione. “È qualcosa di leggendario. Il fatto che mai nessuno ci fosse riuscito negli ultimi 55 anni rende bene l’idea di quanto difficile sia raggiungere un traguardo del genere - lo celebra coach Billy Donovan - È il modo migliore per definire le decine di maniere in cui lui riesce ad avere impatto su un match. A suo piacimento può dominare con punti, assist o rimbalzi. È davvero un giocatore unico, che non si era mai visto prima".

La tripla doppia contro i Bucks è arrivata dopo 22 minuti, la 13esima in stagione che Westbrook è riuscito a mettere a referto in meno di tre quarti di gioco. I 12 punti segnati, invece, sono il bottino più esiguo dell’intera regular season in quanto a realizzazione, ma il traguardo da raggiungere era un altro: “Di certo non era il mio obiettivo a inizio stagione - ha detto il numero 0 di Okc - Ho semplicemente provato a giocare al meglio, nulla di più. Riuscire a essere il leader di questa squadra per me è di gran lunga più importante dell’avere una tripla doppia di media in stagione o una buona percentuale realizzativa dal campo, perché credo che soltanto grazie a quella potremo andare il più lontano possibile”.

Con le 41 di questa regular season, Westbrook sale a quota 78 in carriera, raggiungendo al 4° posto all-time Wilt Chamberlain, dietro soltanto a Oscar Robertson, Magic Johnson e Jason Kidd. Chapeau!