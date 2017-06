Nba, Westbrook e Harden da urlo: ok anche Celtics e Jazz

Notte di grandi firma in Nba, nelle quattro gare disputate brillano le stelle di Russel Westbrook e James Harden. Il play dei Thunder mette a referto la 15esima tripla doppia stagionale (29 punti, 17 rimbalzi e 11 assist in meno di tre quarti...) e trascina OKC alla vittoria 106-94 sul campo di Miami, mentre il 'Barba' diventa il primo giocatore della storia con almeno 30 punti, 5 rimbalzi e 10 assist in meno di 30 minuti e guida i Rockets alla vittoria sul campo di Dallas. Nelle altre gare successi per Boston e Utah.

Gli Houston Rockets sono la squadra più "calda" della Lega, segnano altri 123 punti e passano sul campo di Dallas contro i Mavericks centrando il 13esimo successo in 15 gare a dicembre. Il protagonista è come sempre James Harden, che vive una notte da record: al Barba sono infatti sufficienti 30 minuti per firmare 34 punti con 12 su 12 ai liberi, prendere 5 rimbalzi, consegnare 11 assist per chiudere la pratica e stare seduto nell'ultimo periodo a osservare i compagni. Per i Rockets anche 22 punti con 4 triple di Ryan Anderson.

Quarto successo in fila per gli Oklahoma City Thunder che espugnano il campo dei Miami Heat. OKC è sinonimo di Russell Westbrook, che stampa la 15esima tripla doppia stagionale (15 in due stagioni consecutive, non accadeva dai tempi di Magic Johnson) e la 30esima nell'anno solare 2016 (come Oscar Robertson 50 anni fa). Inoltre i Thunder hanno anche un buon contributo dalla panchina con i 19 di Enes Kanter e i 14 punti di Alex Abrines.

Successo esterno anche per gli Utah Jazz, che vincono in volata 102-100 a Los Angeles contro i Lakers. Ai gialloviola non bastano i 25 punti di Randle mentre gli ospiti hanno 31 punti da Hayward e 13 con 3 triple, compresa quella decisiva nel finale, dell'australiano Joe Ingles. Vittoria interna per i Boston Celtics, 113-103 sui Memphis Grizzlies. Gli ospiti hanno 26 punti da Marc Gasol ma i Celtics ne hanno 23 da Bradley e 21 da Isaiah Thomas, arrivato a 16 gare di fila con almeno 20 punti, primatista NBA.