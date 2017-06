Nba, Westbrook come Magic Johnson: ok Warriors e Spurs

Russel Westbrook continua a scrivere la storia del basket. Con l'ennesima tripla doppia (da 33 punti, 16 assist e 12 rimbalzi) messa a tabellino nel successo dei suoi Thunder sui Lakers per 113-96, RW diventa l'unico giocatore nella storia della Nba, assieme a Magic Johnson, Jerry Lucas e Oscar Robertson, ad aver siglato due triple doppie nelle prime tre gare della regular season.

Oltre all'incredibile prova di Russell, la notte del basket americano ha avuto come protagonista anche Kawhi Leonard, decisivo con 14 punti negli ultimi 6' nel successo degli Spurs ai danni di Miami per 106-99. 27 in totale i punti di Leonard, che uniti ai 20 messi a segno da Gasol hanno dato alla squadra di coach Popovich il quarto successo in altrettante partite.

Se gli Spurs ancora non conoscono sconfitta, gli Warriors si sono ufficilamente svegliati e sono pronti a giocare il ruolo di strafavoriti della Lega. Durant fa ancora meglio dell'ex compagno Westbrook e realizza 37 punti con 10/16 dal campo nella vittoria contro i Suns 106-100: Curry ne piazza altri 28 e Golden State dimentica definitivamente la batosta subita all'esordio contro San Antonio.

Nelle altre gare bene i Clippers, che superano agevolmente Utah, i Pistons, che stendono i Bucks nonostante i 17 di Antetokounmpo, e i Memphis, che grazie alle triple di Marc Gasol battono Washington ai supplementari. Infine la gara più spettacolare della notte è quella del Toyota Center: i 28 di Harden sono fondamentali per il 93-92 di Houston su una Dallas priva di Nowitzki e alla terza battuta d'arresto in altrettante gare.