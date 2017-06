Nba, Westbrook ancora mostruoso, Okc vince sui Pelicans

Solo quattro gare nella notte Nba. Il solito, grande protagonista: Russell Westbrook. Il fenomeno di Long Beach con i suoi 28 punti e l'ennesima tripla doppia (12 assist e 17 rimbalzi) ha trascinato gli Oklahoma City Thunder alla vittoria contro i New Orleans Pelicans con il risultato di 101-92. Non è bastato un incontenibile Anthony Davis, autore di 37 punti.



Battuta d'arresto per i Los Angeles Clippers, fermati in casa dagli Indiana Pacers per 111 a 102. Nelle altre due gare si segnala il successo, l'ottavo stagionale, dei New York Knicks con un formidabile Carmelo Anthony sui Sacramento Kings per 106-98 e la vittoria in trasferta degli Orlando Magic sui Detroit Pistons per 98-92.