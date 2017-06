Nba, vittoria col brivido per Cleveland. Toronto ko con i Suns

Con 32 punti di Irving, 30 di Love e 23 di LeBron James, i Cleveland Cavaliers riescono a imporsi su Boston 124-118, portando a casa l'11.a vittoria nelle ultime 13 uscite in uno dei pochi incontri in programma la scorsa notte in Nba. Non tutto luccica però in casa dei detentori dell'anello, costretti a rintuzzare all'ultimo minuto un'inattesa rimonta dei Celtics dopo essere stati in vantaggio di 20 punti sul finire del terzo quarto. Qualche amnesia di troppo in difesa ha rischiato di costar caro ai campioni e di dare un dispiacere alla loro stella, che oggi compie 32 anni.



Nelle altre partite, Charlotte ancora senza Marco Belinelli batte i Miami Heats 91-82, raggiungendo al terzo posto della Eastern Conference proprio Boston con 19 vittorie e 14 sconfitte. Restano lontani e inavvicinabili i Cavaliers (24-7) e anche Toronto (22-10) nonostante la sconfitta per 99-91 subita da Phoenix. Per i Raptors è il secondo ko consecutivo in back-to-back in Arizona contro i Suns, che restano una delle peggiori squadre della Lega (10-23). Come i Celtics, anche i canadesi erano riusciti a risalire da un pesante -14 per giocarsi tutto nel finale ma sono mancati al momento decisivo.



Nella Western Conference, Memphis strapazza Oklahoma City che gioca la peggior partita della stagione e perde 114-80, il minor punteggio messo a referto in questa regular season. Il cecchino dei Thunder, Russell Westbrook, segna 21 punti in 23 minuti prima di farsi espellere a metàdel terzo quarto facendosi fischiare il secondo fallo tecnico. Memphis ha così vita facile, imponendosi anche grazie ai 25 punti e otto rimbalzi di Gasol, mentre nell'ultimo quarto Daniels scava la voragine nel punteggio segnando 22 punti. Nuove sconfitte per i Lakers, battuti 101-89 in casa da Dallas, e per Philadelphia (7-24), sconfitta 100-83 dagli Utah Jazz.