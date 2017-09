NBA, ufficiale lo scambio Irving-Thomas

Alla fine l'affare più clamoroso del mercato NBA, prima annunciato poi rimandato e in pericolo di annullamento, è andato in porto: Isaiah Thomas va ai Cleveland Cavaliers e Kyrie Irving in cambio va ai Boston Celtics. “La trade ora è completa” hanno annunciato le due franchigie con un comunicato congiunto e questa "trade" è destinata a cambiare radicalmente il volto della Eastern Conference.

Preoccupati dalle condizioni del play di Boston, infortunatosi all'anca destra durante i playoff (proprio nella serie contro i Cavs), i dirigenti di Cleveland hanno chiesto e ottenuto un'altra scelta da Boston e così i due club, rivali nell'ultima finale di Conference, hanno potuto annunciare il lieto fine. Cleveland, in base al nuovo accordo, prenderà una seconda scelta da Boston nel 2020.

L’affare era troppo buono per entrambe per farlo saltare, anche se i tempi di recupero di Thomas (“Tornerò, forse non così presto come tutti vorrebbero ma tornerò quello di prima”) restano incerti.

Dal canto suo Boston con Irving completa la rivoluzione estiva (nel roster ci sono solo 4 reduci della squadra arrivata dello scorso maggio: Al Horford, Jaylen Brown, Marcus Smart e Terry Rozier) e conferma la sua voglia di riprendersi il ruolo di superpotenza NBA. Appuntamento sul parquet il 17 ottobre, quando i Cavaliers ospiteranno i Celtics per la prima sfida della stagione.