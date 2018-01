Nba, Tony Parker in panchina dopo 2818 giorni

Qualche settimana fa Lorenzo Insigne balzò alla ribalta, suo malgrado, perché saltò una partita dopo 60 gare consecutive da titolare col Napoli. Un record che impallidisce al cospetto di quello di Tony Parker, fuoriclasse Nba: Greg Popovich, coach dei San Antonio Spurs, lo ha escluso dal quintetto titolare 2.818 giorni dopo l'ultima volta. Era il 5 maggio 2010 e Parker partì dalla panchina nella semifinale di Conference contro i Phoenix Suns. Poi ha giocato dall'inizio per i successivi 7 anni e mezzo.



Nella sfida contro Indiana, Parker è rimasto in campo per poco più di 20 minuti segnando 12 punti. Il suo contributo, insomma, l'ha dato comunque, anche se non è bastato agli Spurs per proseguire la striscia di vittorie consecutive in casa, che si è fermata a 14. "È toccato a Ginobili e Gasol, doveva arrivare questo giorno anche per me. Appoggio la decisione di Pop". Nessuna isteria: a 35 anni un po' di riposo non fa male.