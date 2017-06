Nba, super Gallo non basta a Denver: volano le due Los Angeles

Ben 11 gare nella notte della Nba, che ha visto Denver cadere ancora in casa per mano dei Pistons nonostante i 18 punti con 5 su 10 dal campo di Danilo Gallinari, la rivincita degli Spurs nel derby del Texas contro i Rockets e la vittoria di Toronto con i "soliti" 33 punti di DeRozan. Continuano a volare le due squadre di Los Angeles: i Lakers passano a New Orleans mentre i Clippers sbancano il parquet dei Timberwolves.

Terza sconfitta casalinga per Denver da inizio anno, questa volta a violare il Pepsi Center sono i Detroit Pistons, che passano 106-95 e centrano il primo successo esterno della stagione. Per i padroni di casa, oltre ai 18 di Gallinari (che ha impreziosito la sua prestazione con una super schiacciata all'indietro da top ten) ci sono anche i 19 punti di Mudiay.

Prosegue senza sconfitte la marcia in trasferta dei San Antonio Spurs, che si impongono 106-100 nel derby texano con gli Houston Rockets: i neroargento, trascinati dai 20 punti di Kawhi Leonard, vendicano la sconfitta interna di una settimana fa nonostante l'ennesima tripla doppia di James Harden (25 punti, 11 rimbalzi e 13 assist per il Barba). E continuano a volare anche le due squadre di Los Angeles: i Clippers passano 119-105 sul campo dei Minnesota Timberwolves con 20 punti e 11 rimbalzi di Blake Griffin e ora sono 9-1 di record, mentre i Lakers centrano la sesta vittoria in dieci gare vincendo agevolmente in casa dei Pelicans trascinati da percentuali da tre straordinarie (16 su 30 di squadra per i gialloviola) con 23 punti di Clarkson, 22 di Russell e 21 di Lou Williams.

Nelle altre gare i Celtics vincono 105-99 in casa dei Pacers (23 di Isaiah Thomas), Toronto supera 118-107 i Knicks con i soliti 33 punti di DeMar DeRozan, Atlanta travolge 117-96 i 76ers (20 di Hardaway Jr), i Jazz vincono 102-91 a Miami (25 di Hayward), i Grizzlies sbancano 106-96 Milwaukee (18 di Marc Gasol) e i Nets si impongono a Phoenix 122-104 (20 con 13 rimbalzi di Hollis-Jefferson). Chiude il quadro la vittoria 106-95 dei Chicago Bulls contro gli Washington Wizards privi delle due stelle John Wall e Bradley Beal (37 punti per Jimmy Butler con 14 su 14 ai liberi).