Nba, sospiro di sollievo per Gallinari: ok Warriors e Spurs

Buone notizie per Danilo Gallinari, uscito per un infortunio all'inguine durante la gara persa dai Nuggets contro i Memphis Grizzlies. Gli esami svolti nella notte hanno dato esito negativo, scongiurando il pericolo che il Gallo, in uno dei momenti di forma migliori dell'intera stagione, dovesse fermarsi ai box per molto tempo. Con il contributo del Gallo Denver potrà quindi puntare a quei playoff dove Golden State è già sicura di essere, soprattutto dopo la vittoria 133-120 contro i Clippers (Kevin Durant sfiora la tripla doppia mettendo a referto 26 punti, 8 rimbalzi e 10 assist).

Nelle altre gare sedicesima vittoria consecutiva sul parquet di casa per Washington, che stende 116-108 i Lakers con 33 punti (16 dei quali nell'ultimo quarto) di John Wall, importante successo di Atlanta trascinata dall'ex Dwight Howard (24 punti e 23 rimbalzi) in casa di Houston a cui non bastano i 41 del Barba Harden e vittoria comoda per San Antonio. Con il 102-86 ai Philadelphia 76ers, Gregg Popovich eguaglia lo storico allenatore degli Utah Jazz Jerry Sloan per numero di vittorie ottenute con una sola squadra (1.127).