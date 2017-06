Nba, sorridono Gallo e Beli: Thompson da urlo, Westbrook è super

Notte da incorniciare per gli italiani della Nba. Il miglior Danilo Gallinari della stagione (24 punti con 2/5 da due, 3/7 da tre e 11/12 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 assist, due recuperi e una stoppata in 38’) guida Denver alla vittoria 106-98 contro Philadelphia, mentre Marco Belinelli ne mette a referto 16 (3/5 da due, 2/4 da tre, 4/5 ai liberi con sei rimbalzi e due assist in 30’) nel successo dei suoi Charlotte Hornets su Dallas.

I grandi protagonisti della notte del basket d'oltreoceano sono però Klay Thompson e Russel Westbrook: l'ala di Golden State segna addirittura 60 punti con 8 su 14 da 3 nella vittoria dei Warriors su Indiana per 142-106 e stabilisce così il suo career high, mentre il play dei Thunder, nella vittoria di Oklahoma su Atlanta per 102-99, fa il fenomeno mettendo a referto la sesta tripla doppia consecutiva e attenta ora al record di sette consecutive stabilito nel 1989 da Michael Jordan (32 punti, 12 assist e 13 rimbalzi per RW).

Nelle altre gare della notte vittoria sofferta e sul filo della sirena per San Antonio (23 Parker e 21 Leonard) contro i Milwaukee Bucks, riscatto di Cleveland che batte 116-112 Toronto con 34 punti di Lebron James, successi per Portland (su Chicago nonostante i 34 di Wade), Houston (su Boston grazie ai 37 punti di Harden), Memphis (sui Pelicans) e Utah, che batte i Lakers 107-101.