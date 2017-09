NBA, si parte: per GWS le avversarie si moltiplicano

Adesso è tutto pronto. La NBA è ai nastri di partenza. Ancora poche ore di training camp e poi sarà palla a due con l’inizio della pre season. Intanto non mancano gli ultimi colpi di mercato con la firma di Dwayne Wade che ha deciso di accasarsi a Cleveland dopo l’addio a Miami. Ma è soltanto l’ultimo atto di un’estate molto calda.

La rivoluzione sotto canestro ha colpito Boston con gli arrivi di Kyrie Irving e Gordon Hayward, ma soprattutto a Ovest. A Oklahoma City Russell Westbrook è stato raggiunto da Paul George e Carmelo Antony, Houston si è assicurata Chris Paul che ha lasciato Los Angeles sponda Clippers dove invece è approdato Danilo Gallinari in compagnia del serbo Teodosic. A proposito di italiani la decima stagione di Marco Belinelli riparte da Atlanta, squadra che parte sotto traccia e che spera di vestire i panni di sorpresa.

Insomma tanti i temi di interesse che la NBA, come ogni anno, consente di seguire minuto per minuto grazie al League pass (https://watch.nba.com/). Naturalmente Golden State, campione in carica, parte con i favori del pronostico, avendo mantenuto intatta una squadra di fenomeni, ma le avversarie si stanno moltiplicando.

Curiosità anche per come i protagonisti continueranno la protesta iniziata dai giocatori NFL durante l’esecuzione dell’inno nazionale e che ora si sposterà sui parquet di tutta America. Anche in questo caso senza trovare alleato il presidente Donald Trump già in aperta polemica con i Warriors, che non faranno la tradizionale visita alla Casa Bianca per celebrare il titolo. Tanti gli spunti di interesse, mentre si avvicina la palla a due.