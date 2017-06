NBA, si parte: occhi puntati sui 'superstiti' Gallinari e Belinelli

E’ tutto pronto per la palla a due.Tra poche ore anche la NBA potrà alzare il tendone e sul palcoscenico saliranno tutti i protagonisti più attesi. Se in senso assoluto, gli obiettivi sono puntati su Golden State e Cleveland, non a caso le finaliste della passata stagione, in casa nostra l’attenzione è concentrata naturalmente su Danilo Gallinari e Marco Belinelli. Dopo l’addio di Andrea Bargnani, ora protagonista in Spagna e in Eurolega con il Saski Baskonia, sono due i superstiti di casa nostra. L’obiettivo per entrambi è uno solo: i play off.



A Est gli Charlotte Hornets di Michael Jordan puntano su una squadra equilibrata senza vere e proprie superstar, anche se Kemba Walker aspira a diventarlo. Il Beli aggiunge esperienza e solidità dalla panchina. Un ruolo comunque fondamentale nella NBA che consentirà di seguire tutte le partite grazie al servizio del League Pass. A Denver invece il Gallo è il punto di riferimento in un gruppo giovane, ma con tanto talento.



Entrambe le squadre scenderanno in campo il secondo giorno: Charlotte inizierà sul campo di Milwaukee, mentre anche Denver giocherà in trasferta, ma a New Orleans. Subito esami complicati, ma accessibili. La partenza invece vedrà protagoniste proprio le grandi. La sfida di cartello è quella che va in scena nella Baia con gli Warriors, rinforzati dall’arrivo di Kevin Durant, che ricevono la visita dei San Antonio Spurs, mentre i Cavs di Lebron ospitano i New York Knicks rinnovati con la presenza di Derrick Rose e Joakim Noah. A chiudere il programma Portland-Utah, squadre che sperano di conservare l’etichetta di outsider.

Gabriele Cattaneo