Nba, Shaquille O’Neal nella storia di Miami: ritirata la "32"

Nell'estate del 2004 si presentò a Miami a bordo di un truck a 18 ruote, stavolta la sorpresa gliel'ha fatta sua mamma Lucille, entrata all'American Airlines Arena alla guida di un tir in miniatura con la scritta 'Diesel Power' sul fianco. E' successo anche questo nella cerimonia dei Miami Heat per il ritiro della maglia numero 32 di Shaquille O'Neal, andata in scena nell'intervallo della sfida contro i Los Angeles Lakers.

Una scelta non casuale, visto che proprio con queste due squadre 'Diesel Power' vinse i suoi quattro anelli in Nba: tre con la maglia gialloviola e una con quella degli Heat. Con il titolo conquistato nel 2006 in Florida, il primo nella storia della franchigia prima dell'inizio dell'era LeBron James, Shaq mantenne la promessa fatta al suo arrivo. E nella notte, gli Heat hanno voluto rendergli omaggio ritirando la sua maglia come già era stato fatto in passato con gli altri idoli Tim Hardaway (n.10) e Alonzo Mourning (n.33).

Nel corso della cerimonia, una maxi-bandiera con il suo nome e il numero 32 è stata appesa al tetto dell'American Airlines: "E' stato davvero inaspettato - ha confessato O'Neal - Quando mi hanno detto che avrebbero ritirato la mia maglia pensavo fosse uno scherzo. Ma qui ho passato alcuni degli anni più belli della mia carriera in Nba". "Non avremmo vinto quel titolo senza Shaquille O'Neal. E' stato uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi", ha evidenziato Pat Riley, oggi presidente degli Heat e nel 2006 coach del primo anello.