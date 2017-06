Nba, secondo ko per Beli: Lebron oltre quota 27mila punti

L'Nba ai piedi di Lebron James. The King, a 31 anni e 10 mesi, diventa il giocatore più giovane di sempre a superare quota 27mila punti mettendone a referto 27 nel successo 105-94 in casa di Washington che lancia i suoi Cleveland, reduci dalla visita alla Casa Bianca, in testa alla Eastern Conference. I campioni in carica approfittano del ko degli Charlotte Hornets di Marco Belinelli, che segna 6 punti ma si deve arrendere (113-111 Raptors) allo strapotere di DeMar DeRozan, che nelle prime 8 giornate viaggia alla media di 34,1 punti a partita (era dai tempi di Michael Jordan, proprietario proprio degli Hornets, nel 1989 che nessuno ci riusciva in Nba).

A ovest in testa ci sono invece i Clippers, che vincono lo scontro diretto con Oklahoma in volata grazie ai liberi nel finale di Crawford con Westbrook, 29 punti per lui, che sbaglia la bomba della vittoria sulla sirena. Torna al successo San Antonio, che doma 96-86 Detroit grazie al miglior Gasol della stagione (21 punti), Lillard (36 punti) fa meglio di Cousins (33) nel 122-120 all'overtime di Portland su Sacramento, mentre Philadelphia festeggia il primo successo stagionale contro i Pacers (109-105 il finale). Bene, infine, i Jazz (87-74 in casa Magic) e Boston che piega New York 115-87 con 29 punti di Thomas.