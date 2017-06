Nba, San Antonio Spurs esagerati: Golden State Warriors battuti 129-100

La pallacanestro non è una questione aritmetica. Ecco come si spiega la prima disfatta stagionale dei Golden State Warriors. La seconda (prima?) squadra della Nba, reduce da due finali consecutive, una vinta e una persa, è stata presa a schiaffi dai San Antonio Spurs nel debutto, peraltro in casa alla Oracle Arena. Non stupisce tanto la sconfitta, quanto i 29 punti di differenza alla sirena. Ma cosa è successo? C’era chi pensava che i ragazzi della Baia avrebbero potuto chiudere la stagione con 82 successi su altrettante partite dopo l’arrivo di Kevin Durant (27 punti e 10 rimbalzi) che va ad aggiungersi a Steph Curry (26 punti), Klay Thompson e Draymond Green (18 punti, 12 rimbalzi, 6 assist e 5 recuperi), oltre al resto che non è solo di contorno. Eppure gli Spurs, che in estate si sono assicurati Pau Gasol per rimpiazzare Tim Duncan, hanno dominato dall’inizio alla fine. Non è l’attacco a fare da spartiacque, ma la difesa.



I 129 punti incassati sono un’esagerazione per una squadra nota per lo spettacolo nella metà campo offensiva, ma decisiva soprattutto nella propria. Ora bisogna dimenticare in fretta e pensare già alla prossima contro i New Orleans Pelicans. Sfida che la Nba consente di seguire sempre attraverso il League Pass. Proprio come per il successo dei Cleveland Cavs. In questo caso dominio totale per i campioni in carica, trascinati dai 29 punti di Irving, i 23 di Love, ma soprattutto dalla tripla doppia di Lebron James (19 punti, 14 assist e 11 rimbalzi). New York è in ricostruzione, ma il -29 dei Knicks non è granché come punto di partenza. A chiudere la giornata vittoria di Portland su Utah.

I RISULTATI

New York Knicks-Cleveland Warriors 88-117

Utah Jazz-Portland Timbers 104-113

San Antonio Spurs-Golden State Warriors 129-100

Gabriele Cattaneo