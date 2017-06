Nba, San Antonio-Golden State 108-120, Warriors sul 3-0

Non c'è storia: Golden State è di un'altra categoria. All'undicesima partita nei playoff i "guerrieri" californiani conquistano l'undicesima vittoria e portano la serie con San Antonio sul 3-0. Il sospetto che gli Warriors potessero dominare anche gli Spurs si era già avuto nelle prime due partite alla Oracle Arena, ma il netto successo in Texas dà la conferma definitiva: il 120-108 è sufficientemente eloquente, come lo sono i 33 punti di Kevin Durant.



Golden State è a un passo dalle Finals e se dovesse vincere ancora a San Antonio in gara-4 ci arriverebbe da imbattuta, cosa che può fare dall'altro lato degli Stati Uniti anche Cleveland. Le due squadre più forti stanno rendendo questi playoff poco emozionanti, poi è legittimo pensare che la lotta per l'anello sarà sensazionale. Commovente Ginobili con i suoi 21 punti, ma senza Kawhi Leonard per San Antonio (che pure ha chiuso avanti il primo quarto) c'era poco da fare...