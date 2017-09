NBA, salta lo scambio Irving-Thomas?

E' stato uno degli scambi più inattesi e clamorosi degli ultimi anni, negli Stati Uniti e non solo i giornali hanno versato fiumi di inchiostro e le televisioni hanno dedicato ore e ore di trasmissione per parlarne e adesso forse salta tutto. Secondo quanto riporta ESPN, i Cleveland Cavaliers, dopo aver ufficializzato la trade che prevedeva la cessione di Kyrie Irving ai Boston Celtics in cambio di Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic e della prima scelta dei Nets del 2018, starebbero valutando di fare marcia indietro perchè non sarebbero convinti delle condizioni fisiche di Thomas.

Come detto la trade è stata ufficializzata (anche dai Celtics), ma di fatto l'affare viene tecnicamente completato solo quando tutti i giocatori hanno superato le visite mediche (tutti i giocatori coinvolti in una trade in NBA hanno 7 giorni dal completamento della trattative per presentarsi nella nuova squadra). E i primi test a cui si è sottoposto Isaiah, che si era fatto male all'anca a maggio durante la finale di Conference proprio tra Cavs e Celtics saltando le ultime 3 partite, avrebbero inquietato i Cavs a tal punto da far considerare loro addirittura l'ipotesi di far saltare il banco.

Cleveland a questo punto sostanzialmente due opzioni: completare l'affare come è stato concordato martedì con Boston, oppure far saltare completamente lo scambio, che significherebbe riprendersi lo scontento Irving. Una terza ipotesi, ma molto difficile, è quella di rinegoziare l'intesa, includendo altri asset come risarcimento per il danno Thomas, ma in questo caso la trade andrebbe ridiscussa per intero.