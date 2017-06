Nba, sabato al via i Playoff: ecco accoppiamenti e calendario

La regular season Nba va in archivio con gli ultimi verdetti della stagione, che stabiliscono il quadro dei Playoff (dove anche quest'anno non ci saranno italiani). La sorpresa viene dalla Eastern Conference, dove al primo posto chiude Boston (non accadeva da nove anni e in quell'occasione arrivò poi il titolo) e non i campioni in carica di Cleveland. Lebron James e compagni chiudono secondi e sfideranno quindi Indiana, che vincendo si è assicurata il settimo posto. I Bulls chiudono ottavi ed esclusono così Miami, che aveva ancora qualche speranza, mentre a Ovest, dove quasi tutto era già deciso, sono i Clippers a chiudere al quarto posto e avranno quindi il vantaggio del fattore campo nella sfida contro Utah.

EASTERN CONFERENCE

(1) Boston Celtics vs (8) Chicago Bulls

(2) Cleveland Cavaliers vs (7) Indiana Pacers

(3) Toronto Raptors vs (6) Milwaukee Bucks (4)

Washington Wizards vs (5) Atlanta Hawks

WESTERN CONFERENCE

(1) Golden State Warriors vs (8) Portland Trail Blazers

(2) San Antonio Spurs vs (7) Memphis Grizzlies

(3) Houston Rockets vs (6) Oklahoma City Thunder

(4) Los Angeles Clippers vs (5) Utah Jazz

CALENDARIO PRIMO WEEKEND (orari italiani)

Sabato 15 - ore 21 Cleveland-Indiana; ore 23:30 Toronto-Milwaukee; ore 2 San Antonio-Memphis; ore 4:30 LA Clippers-Utah

Domenica 16 - ore 19 Washington-Atlanta; ore 21:30 Golden State-Portland; ore 0:30 Boston-Chicago; ore 3 Houston-Oklahoma City