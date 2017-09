NBA, rivoluzione a Est: Celtics e Cavs si scambiano le stelle

Clamoroso, “Deal is done”. La Eastern Conference NBA viene sconvolta da un inatteso quanto rumoroso scambio di mercato tra le due superpotenze dell'Est: Boston e Cleveland hanno raggiunto un accordo per scambiarsi Isaiah Thomas e Kyrie Irving, con i Cavs che accoglieranno dai Celtics anche Jae Crowder, Ante Zizic e la prima scelta (non protetta) al Draft 2018 dei Brooklyn Nets.

Una vera e propria rivoluzione che interessa le prime due squadre della scorsa stagione a Est e se per Boston significa provare a vincere subito quel titolo che manca da troppi anni, Cleveland riesce allo stesso tempo a non perdere il proprio ruolo di favorita per l’accesso alle Finals e a gettare le basi per un futuro roseo anche se King LeBron James dovesse decidere di lasciare di nuovo l'Ohio nella prossima stagione.

Ed è stato proprio Lebron James uno dei maggiori "artefici" di questa clamorosa trade. Irving infatti lo scorso 21 luglio aveva chiesto ai Cavs di cambiare aria sia per uscire dal cono d’ombra del Prescelto e capire il suo valore come superstar, sia per anticipare le mosse Di Lebron ed essere il più possibile padrone del proprio destino (essendo sotto contratto, l’ultima parola spettava ai Cavs).

E proprio James ha affidato a Twitter il saluto per l'ormai ex compagno, con cui negli ultimi tre anni ha raggiunto tre volte le Finals portando a casa uno storico anello nel 2016 e polverizzando record su record alla voce prestazioni “di coppia” ai playoff NBA: “Soltanto rispetto per te e che cavalcata meravigliosa sono stati gli ultimi tre anni insieme” ha scritto Lebron.