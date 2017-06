Nba: ritorno vincente per il Beli, Chicago espugna Cleveland

Notte di sorrisi per Marco Belinelli, che torna in campo dopo l'infortunio alla caviglia che l'ha costretto a saltare 5 gare, segna 7 punti in 15 minuti, e contribuisce al successo dei suoi Charlotte Hornets 123-112 contro i Thunder. Oltre all'azzurro, i protagonisti del successo sono il francese Batum (28 punti) e Kemba Walker (20), mentre a OKC non bastano i 33 del solito Westbrook.

La vera sorpresa della serata arriva però da Cleveland, dove i Chicago Bulls passano 106-94 sul campo dei Cavs. LeBron James segna 31 punti ma è troppo solo (assenti Love e Irving) per contenere gli ospiti guidati da Jimmy Butler, 20 punti, e dall'ottimo contributo dalla panchina di Mirotic, 16, e McDermott, 17 punti.

Prosegue invece la marcia dei Golden State Warriors che battono 125-117 i Portland Trail Blazers trascinati dai 65 punti in due della coppia Curry-Durant. Gli ospiti, senza Damian Lillard, chiudono il primo tempo in vantaggio guidati da CJ McCollum (35 punti), ma nella ripresa c'è la reazione da campioni dei Warriors, che conquistano la 31esima vittoria stagionale.

Grande protagonista della notte è stato Giannis Antetokounmpo, che ha firmato sulla sirena la vittoria 105-104 dei Milwaukee Bucks al Madison Square Garden contro New York. I Knicks hanno 30 punti da Carmelo Anthony, ma non bastano per arginare il greco che segna 27 punti, raccoglie 13 rimbalzi e realizza il canestro decisivo con un jumper allo scadere.

Nelle altre gare quarta vittoria di fila per gli Atlanta Hawks che passano 111-92 a Orlando contro i Magic, successo dei Miami Heat 107-102 a Sacramento contro i Kings e vittoria dei Los Angeles Clippers, sempre senza Paul e Griffin, 115-106 sul campo di Memphis.