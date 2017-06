Nba, primo ko per Beli e il Gallo: San Antonio e Cavs imbattute

Prima sconfitta per gli italians nella notte Nba: nel giorno delle celebrazioni per il grande Dikembe Mutombo di cui Denver ha ritirato la maglia numero 55, Danilo Gallinari segna 17 punti ma i suoi Nuggets perdono in casa contro i Portland Trail Blazers che si impongono all'overtime 115-113 grazie al buzzer beater di un fantastico Damian Lillard, autore di 37 punti.

Solo 5 punti con 1/6 dal campo in 23 minuti di utilizzo invece per Marco Belinelli nel ko interno dei suoi Charlotte Hornets contro Boston. Esordio casalingo amaro per la franchigia di Michael Jordan, che non riesce a rallentare un incandescente Avery Bradley (31 punti con 11 rimbalzi per lui) e deve arrendersi ai Celtics.

Seconda vittoria in 2 giorni per i Cavs di Lebron James (23 punti per lui), che passano in casa sui Magic e restano imbattuti come San Antonio (vittoria facile sui Pelicans di un Anthony Davis da "soli" 18 punti pur senza Parker e Ginobili) e gli Hawks, che passeggiano sul parquet di Philadelphia 104-72 con 17 punti di Millsap e 15 di Korver.

I Bulls ci mettono solo 24 minuti per asfaltare i Pacers, trascinati da McDermott, Butler e Rondo, convincente vittoria anche per New York, che alla prima al Madison Square Garden batte 111-104 i Grizzlies con 21 punti di Porzingis) e per i Sacramento Kings, che festeggiano il primo successo nella nuova Golden One Center battendo 106-103 Minnesota con 29 punti di Cousins. Infine vittoria di Milwaukee sui Brooklin Nets 110-108 con canestro all'ultimo secondo di Henson.