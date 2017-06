Nba, primi punti per Gallinari e Belinelli

I primi allenamenti, le prime interviste e ora, finalmente, anche l’esordio. Non ancora con in palio qualcosa di reale, più che altro una sgambata, ma la nuova stagione di Danilo Gallinari e Marco Belinelli è finalmente iniziata. Debutto per Denver e Charlotte.



I Nuggets sono scesi in campo a Calgary contro i Toronto Raptors e, per quello che conta, hanno vinto 108-106. Il Gallo è rimasto in campo per 21 minuti, collezionando 14 punti, conditi da 2 punti e altrettanti rimbalzi. L’aspetto che incoraggia maggiormente è la frequenza in lunetta. Infatti, pur in un minutaggio limitato, ha tirato ben 10 tiri liberi, segnandone 9. Solo un antipasto per il Gallo e tutte le protagoniste che potranno essere seguite con il League Pass della NBA, azione dopo azione per tutta la stagione. Ora qualche giorno di riposo prima di tornare in campo sabato notte contro i Los Angeles Lakers.



A Dallas in Texas, invece, è andata in scena la prima assoluta del Beli con la casacca degli Hornets. Partito dalla panchina, messi a segno 7 punti con un assiste e un mediocre 3 su 8 al tiro, senza, e qui sta la notizia, neppure un tentativo dalla lunga distanza. Per la cronaca il successo è andato ai Mavs 95-88 e il prossimo appuntamento è in calendario venerdì contro i Boston Celtics.



Tre settimane di antipasto prima di fare sul serio e alzare la palla a due per la partenza della stagione regolare

