Nba, playoff: vittorie di Boston e Golden State

Vittorie di Boston e Golden State nel nome di Thomas e Curry nella notte di Nba, con punti importanti ad Est ed Ovest nelle semifinali di conference. I Celtics vanno 2-0 nella serie contro i Washington Wizards grazie ad un enorme Isaiah Thomas che va oltre il dolore emotivo e, nel giorno in cui la sorella Chyna (morta lo scorso 15 aprile) avrebbe dovuto compiere 23 anni, sfodera il suo miglior score di sempre: 53 punti nel 129-119 in gara-2.



Primo match, invece, ad Ovest ed è appannaggio dei Warriors. Tutto facile all'Oracle Arena per Golden State, che chiude 58-46 a metà tempo. Partita in discesa, gli ospiti vanno anche vicini al +20 fino a chiudere con il 106-94 finale. Nel tabellino svetta il solito Curry - 22 punti - davanti ai 17 di Green e Durant.