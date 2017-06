Nba, playoff: Raptors e Spurs in semifinale

I playoff Nba hanno altre due semifinaliste. A Ovest, vittoria in trasferta per San Antonio che si qualifica portando la serie sul 4-2 contro i Grizzlies e trova gli Houston Rockers: il 103-96 finale è firmato soprattutto Tony Parker, il francese segna 27 punti e 11/14 al tiro ma brilla anche Kawhi Leonard (29 punti e 9 rimbalzi). Memphis saluta nonostante il 50-45 all'intervallo e il quintetto che va in doppia cifra, Conley migliore con 26 punti.



Finisce 4-2 anche la serie ad Est, con un altro successo fuori casa. E' il turno di Toronto, partita da luna park con i Raptors che va fino al 61-74 del terzo quarto ma viene superata a tre minuti dalla fine da Milwaukee. DeRozan e Joseph però riportano avanti Toronto fino al 92-89 finale che elimina i Bucks, i Raptors in semifinale trovano i Cleveland Cavaliers.