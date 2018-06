Nba playoff: LeBron star, Cleveland sbanca Toronto

Il colpaccio lo fa la superstar: LeBron James sbanca Toronto e Cleveland parte col botto nella semifinale di Eastern Conference con un successo preziosissimo in gara-1. È stata una sfida di altissimo livello, vinta al supplementare dai Cavaliers sui dominatori della regular season con un vantaggio risicatissimo ottenuto al suono della sirena, 113-112.



Una vittoria sofferta, con LeBron e compagni capaci di una super rimonta che li ha portati all'overtime. Mattatore della serata, ancora una volta, LeBron James, che ha chiuso con una tripla doppia: 26 punti, 11 rimbalzi e 13 assist.



Più in linea con i pronostici invece l'esito dell'altra semifinale, in gara 2, fra Golden State e New Orleans, finita 121-116. I Warriors si sono dunque portati sul 2-0 e per i Pelicans la strada si è fatta in salita. Miglior marcatore della serata Kevin Durant con 29 punti, poi Steph Curry con 28, ma giocando meno di mezz'ora.