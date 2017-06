Nba playoff: Cleveland vola con LeBron, Houston show a San Antonio

Una conferma e una sorpresa. La notte Nba offre spettacolo: quello che ti aspetti, da LeBron James, e quello che ti aspetti sicuramente meno, da Houston, capace di umiliare San Antonio. Le semifinali di Conference, in ogni caso, non tradiscono le attese.



Cleveland fa sua gara-1 contro Toronto vincendo 116-105 dopo aver dominato gran parte della gara e subendo solo nell'ultimo quarto il ritorno dei canadesi. Il mattatore è il solito LeBron: 41 minuti in campo, 35 punti, 10 rimbalzi. Insieme a Irving strapazza i Raptors e comincia bene la serie dopo aver già distrutto 4-0 i Pacers nel primo turno.



Anche i Rockets confermano quanto visto nella serie contro OkC: Capela domina a rimbalzo (13, 10 difensivi) e mette a referto anche 20 punti, Ariza e Harden fanno il resto, ma è la prova di squadra a impressionare nel primo derby texano di questi playoff: Gli Spurs, di fatto, non sono mai in partita e il 126-99 subito sul proprio campo la dice lunga.