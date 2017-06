Nba playoff, Cleveland strapazza Toronto, San Antonio sbanca Houston

Il solito mostruoso, immenso LeBron James. Cleveland passa anche a Toronto, vince la settima partita consecutiva ai playoff continuando il percorso netto e ipoteca di fatto la qualificazione alla finale di Conference. In Canada finisce 115-94: i 21 punti di distacco sono arrivati quasi tutti nell'ultimo quarto, quando i Raptors, fino a quel momento trascinati da DeRozan (37 punti contro i 35 di LeBron) hanno mollato. I Cavaliers portano così la serie sul 3-0 e ora basta un altro successo per la qualificazione.



Nell'altra partita della notte Nba arriva un risultato ancora più importante perché San Antonio annulla il "break" effettuato da Houston in gara-1, per utilizzare un linguaggio tennistico. Gli Spurs, infatti, vincono in trasferta 103-92 rendendo inutile la prestazione magnifica di Harden, capace di segnare ben 43 punti in 40 minuti effettivi in campo: Leonard e compagni ora conducono 2-1 e tornano favoriti per l'accesso alla finale di Conference.