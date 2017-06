Nba, playoff: Cleveland prima semifinalista

LeBron James e Krie Irving lanciano i Cleveland Cavaliers per primi in semifinale dei playoff Nba: doppia doppia del Prescelto (33 punti, 10 rimbalzi) e 28 punti del playmaker nel 106-102 sugli Indiana Pacers, vicini ad andare all'overtime con la tripla fallita da George, con serie chiusa sul 4-0. E' pareggio nell'altra sfida di Est Conference, i Boston Celtics battono 104-95 i Chicago Bulls portandosi sul 2-2: grande protagonista Thomas e i suoi 33 punti.



Ad Ovest, non basta la solita tripla doppia di Westbrook (35 punti, 14 rimbalzi e assist) per rianimare gli Oklahoma City Thunder: vincono i Rockets di Nene (28 punti), un 113-109 che porta la serie sul 3-1 per Houston. Un altro 2-2 nell'altra serie, quella tra Utah e Clippers: i Jazz battono 105-98 Los Angeles in gara-4 grazie anche ai 28 punti di Johnson.