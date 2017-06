Nba playoff: Cleveland-Boston 112-99, Cavs avanti 3-1

Kyrie Irving toglie Cleveland dai guai. La guardia dei Cavs per una volta oscura LeBron James, diventando decisivo nella vittoria in rimonta contro Boston, portando la serie sul 3-1. Il prodotto dell'Università di Duke segna 42 punti, massimo in carriera nei playoff, ma soprattutto arriva a quota 21 nel solo terzo quarto, quello che riporta avanti i campioni in carica, sotto per tutto il primo tempo. LeBron, invece, si ritrova con quattro falli troppo presto, dovendo stare in panchina più del previsto. Alla fine comunque con 34 punti, 6 assist e 5 rimbalzi. Da segnalare anche la prova di Love con 17 punti e altrettanti rimbalzi.



I Celtics, dopo l'impresa in gara 3, sfruttano il momento di entusiasmo e volano addirittura a +16 nel secondo quarto, non riuscendo però ad arginare Irving dopo l'intervallo. In attacco manca il contributo di Marcus Smart, determinante nella partita precedente, stavolta limitato a a 1 su 9 al tiro. Migliore dei neroverdi, che dovranno fare a meno di Isiah Thomas fino al termine della stagione, Avery Bradley con 19 punti seguito da Crowder a quota 18. Ora la serie si sposta nuovamente a Boston dove giovedì notte i Cavs potrebbero chiudere il conto e raggiungere i Golden State Warriors in finale.



Gabriele Cattaneo