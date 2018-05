Nba playoff, Cleveland-Boston 109-99, LeBron fa 46 punti

È riuscito a vincere praticamente da solo, come ormai sta facendo spesso in questi playoff. LeBron James compie un'impresa pazzesca in gara-6 della finale di Eastern Conference di Nba: 46 punti, 11 rimbalzi, 9 assist. Un fenomeno, come del resto si sapeva: finisce 109-99 e se Cleveland è ancora in corsa contro Boston, nonostante la commozione cerebrale che toglie Love dal campo dopo 5 minuti, lo deve al Prescelto.



LeBron porta i Cavaliers a gara-7 con i suoi numeri magnifici e con un atteggiamento da autentico trascinatore sul parquet: Rozier e Brown hanno provato a controbattere a modo loro, ma 55 punti in due non sono bastati. Nella notta tra domenica e lunedì si decide chi va alle Finals. Si gioca a Boston e questo può fare la differenza con una città ormai tornata a sognare in grande.