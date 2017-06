Nba playoff, Boston e Washington volano in semifinale

Quasi definito ormai il quadro delle semifinali dei playoff Nba. Nella Eastern Conference tutto deciso, gli accoppiamenti sono Cleveland-Toronto e Boston-Washington, con i Celtics che trascinati da un monumentale Isaiah Thomas (andrà al funerale della sorella al ritorno da Chicago) ribaltano lo 0-2 subito al TD Garden e chiudono la serie sul 4-2 al termine di una gara 6 dominata in lungo e in largo e vinta 105-83. Troppo importante per i Bulls l'assenza dell'ex Rondo, il cui infortunio ha probabilmente deciso la serie: i Celtics sono soltanto la terza squadra della storia a recuperare da uno svantaggio di 0-2 in una serie al meglio delle sette e dopo aver vinto le regular season si candidano per un posto in finale.

Prima però dovranno superare i Washington Wizards di John Wall, che nel successo contro Atlanta che chiude la serie sul 4-2, segna 42 punti di cui 19 nel solo ultimo quarto e manda i suoi in semifinale. Ottima anche la prestazione di Bradley Beal, autore di 31 punti, mentre agli Hawks non bastano i 57 della coppia Millsap-Schröder e la gara si conclude sul 115-99 finale.

L'unica serie ancora aperta è, nella Western Conference, quella tra Los Angeles Clippers e Utah Jazz, che hanno fallito il match point nel palazzetto di casa e ora dovranno giocarsi tutto in gara 7 domenica allo Staples Center. Un appuntamento che i Clippers si sono guadagnati vincendo 98-93 grazie ai 29 punti e 8 assist di Chris Paul e nonostante le due sanguinose palle perse nel finale che riaprono clamorosamente una partita che sembrava finita, dando la chance a Joe Johnson di mandare la gara ai supplementari con la tripla a due secondi dalla fine. L’errore di Johnson condanna invece alla sconfitta Utah e tiene aperta la serie al termine di una gara 6 molto equilibrata.