Nba, nuova avventura per Marco Belinelli: va agli Atlanta Hawks

Dopo Golden State, Toronto, New Orleans, Chicago, San Antonio, Sacramento e Charlotte, il nostro Marco Belinelli ha una nuova casa per la sua carriera NBA: gli Atlanta Hawks.

Come riportato da Adrian Wojnarowski di The Vertical, gli Charlotte Hornets nella notte hanno scambiato il nostro connazionale, il centro Miles Plumlee e la scelta numero 41 al Draft di quest’anno in cambio di Dwight Howard e la scelta numero 31.

Uno scambio inatteso, specialmente per giocatori che hanno giocato tutti solo una stagione o meno con le rispettive squadre, ma che permette ad Atlanta di risparmiare sui 47 milioni di dollari in due anni rimanenti sul contratto di Howard, ricevendo indietro un tiratore come Marco Belinelli (in scadenza nel 2018) e un lungo di energia come Plumlee (sotto contratto fino al 2020 per 12.5 milioni all’anno).

Ad Atlanta Belinelli ritroverà un sistema basato sul movimento di uomini e palla a lui congeniale, visto che coach Mike Budenholzer è un discepolo di Gregg Popovich e con i titolari nel ruolo Tim Hardaway Jr. e Thabo Sefolosha entrambi in scadenza, Belinelli potrebbe anche partire titolare al fianco di Dennis Schröder.