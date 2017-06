Nba, notte dolce per gli italiani: spettacolo Cavs e Warriors

“Siamo ancora vivi” è il commento di coach Michael Malone al termine della vittoria per 116-113 di Denver sul difficile campo di Miami, propiziata da un grande Danilo Gallinari (29 punti, 5 rimbalzi, 2 assist e 1 recupero con 1 palla persa e 11/19 dal campo con 3/7 da tre e 4/4 ai liberi), che con la seconda migliore prestazione personale della stagione tiene vive le speranze di playoff dei Nuggets (l’ottavo posto di Portland rimane distante due partite).

Fa festa anche Marco Belinelli, che approfitta del ko di Miami per accorciare in classifica sull'ottavo posto degli Heats. Grazie anche a 7 punti dell'italiano nel primo tempo, Charlotte espugna il parquet di Okc 113-101 grazie alla super prova di un Kemba Walker in formato All-Star da 29 punti con 6/12 da tre punti. Ai Thunder non basta il solo Russel Westbrook, che segna 13 punti sui 16 dell’intera squadra nel terzo quarto, prima di completare la 40.ma tripla doppia della sua stagione (40 punti, 13 rimbalzi e 10 assist - Chicago rimane l’unica squadra Nba a non aver ancora ricevuto tale trattamento) e avvicinare ancora il record storico di Oscar Robertson (41).

Nelle altre gare grande spettacolo a Cleveland, dove va in scena una delle partite più divertenti della regular season: i Cavs stendono Indiana 135-130, LeBron James chiude con una tripla doppia da 41 punti, mentre ai Pacers non bastano i 43 punti (13 dei quali arrivati durante il secondo overtime) di Paul George. A proposito di prestazioni super, Steph Curry domina letteralmente il campo nella netta vittoria 139-115 degli Warriors su Washington: 42 punti e 9/14 da tre con 8 assist. Vittorie anche per San Antonio 109-103 contro gli Utah Jazz grazie a Kawhi Leonard (25 punti e la stoppata su Gobert sul possesso decisivo), Chicago (117-110 su New Orleans), Houston (123-116 contro i Suns) e Toronto (113-105 contro Phila).