Nba, notte di sorprese: Cleveland e Golden State ko

La notte di Nba ha regalato come sempre spettacolo e colpi di scena, più o meno attesi. Tra le sorprese, c'è sicuramente la sconfitta interna dei Cleveland Cavaliers, che si sono arresi ai Los Angeles Clippers per 113-94. Momento decisamente negativo per i Cavs, ma le sorprese non finiscono qui.



Anche i Golden State Warriors sono finiti ko, dopo una lunga battaglia, battuti in casa dagli Houston Rockets per 132-127. Termina, dunque, la loro striscia positiva di 12 successi stagionali.



Tra Memphis Grizzlies e Orlando Magic, 95-94 al suono del gong, il mattatore è Marc Gasol, che mette a segno 25 punti. Vince anche l'italiano Marco Belinelli: gli Hornets hanno superato i Mavericks con il punteggio di 97-87.