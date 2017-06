Nba, notte amara per gli italiani: vince ancora Houston

Nonostante i 12 punti di un buon Danilo Gallinari, prosegue il momento negativo dei Denver Nuggets, che cadendo 112-92 contro i Dallas Mavericks perdono per la 16esima volta in 25 partite da inizio stagione e sono sempre più lontani dalla zona playoff. Notte amara anche per Marco Belinelli e i suoi Charlotte Hornets: l'azzurro segna 14 punti ma deve comunque arrendersi agli Indiana Pacers 110-94 (22 punti a testa per Paul George e Myles Turner). Nelle altre gare James Harden trascina i Rockets al successo (122-118) sui Nets con 36 punti, 11 assist e 8 rimbalzi, Miami vince ancora contro Washington (112-101) e i Clippers tornano al successo superando 121-120 Portland nonostante i 25 di McCollum e i 24 di Lillard