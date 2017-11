Nba, nona sinfonia di Boston con Irving: gli Hawks di Belinelli ko

La nona vittoria consecutiva dei Celtics illumina la notte Nba, ma non è stato un risultato facile da conseguire per la formazione di Kyrie Irving (per lui ben 35 punti), considerato che gli Atlanta Hawks hanno tenuto duro fino alla fine e si sono arresi alla squadra di Boston con il punteggio di 110-107. Fra gli Hawks, buona la prova di Marco Belinelli, autore di 19 punti.



Nelle altre due partite di questo turno Nba, successo atteso e puntualmente arrivato per i Golden State Warriors. I campioni in carica si sono liberati senza fatica dei Miami Heat con il punteggio di 97-80: da segnalare i 21 punti di Kevin Durant. Gran colpo in trasferta dei Brooklyn Nets, andati a vincere 98-92 sul campo dei Phoenix Suns.