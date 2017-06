Nba: New Orleans Pelicans, colpo Cousins

Fulmine a ciel sereno a Sacramento, i Kings sul gong finale della finestra di mercato lasciano partire la sua stella DeMarcus Cousins in un maxi-scambio con New Orleans. I Pelicans si assicurano quindi uno dei migliori centri della lega e, soprattutto, compongono una coppia Kentucky da sogno con Anthony Davis: i due si sono incrociati anche nell'All Star Game dove Cousins (che aveva detto di voler rinnovare con Sacramento per 6 anni diventando designated player in estate) ha giocato meno di tre minuti proprio per questioni legati allo scambio.



Buddy Hield, Tyreke Evans, Langston Galloway passano ai Kings che si assicurano anche una prima scelta al Draft 2017, una seconda scelta di Philadelphia ma salutano pure la rincorsa all'ottavo posto a Ovest.