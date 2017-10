Nba, Michael Jordan: "Due big e 28 squadre spazzatura"

Michael Jordan sta perdendo la pazienza: il miglior giocatore di basket della storia recente e probabilmente di tutti i tempi, attualmente proprietario di Charlotte, ha sferrato un attacco duro alla Nba: "Stanno rovinando la Lega dal punto di vista della competitività. Stiamo andando incontro a una situazione nella quale avremo due grandi franchiigie – ha detto a Sports Illustrated - mentre le altre 28 saranno spazzatura. Ci aspettano tempi duri per resistere a questo nuovo ambiente che si sta creando"



Le recenti trade, evidentemente, hanno dato fastidio a MJ: "Le stelle si mettono d'accordo per ritrovarsi nelle stesse determinate squadre, così dovremo dare più importanza al draft perché altrimenti non riusciremo mai a portare i LeBron James di questo sport a Charlotte".