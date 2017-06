Nba, Los Angeles Lakers sconfitti a Dallas 122-73: peggior k.o. di sempre

C'erano una volta i Los Angeles Lakers, la squadra che ha fatto innamorare del basket Nba tantissimi ragazzi in tutto il mondo. Solo nel 2010 hanno vinto il loro 16° titolo, la scorsa notte a Dallas hanno conosciuto un'umiliazione senza precedenti. Contro i Mavericks i gialloviola hanno perso 122-73, con un distacco di 49 punti. E' la peggiore sconfitta della loro storia, subita proprio nell'anno dell'undicesimo anniversario degli 81 punti di Kobe Bryant, seconda miglior prestazione individuale di sempre. La stella non c'è più, si è ritirata, ma anche nei suoi ultimi anni la situazione era ormai precipitata. In Texas la squadra di coach Welton ha toccato il fondo: 16 vittorie e 32 sconfitte, a Ovest nessuno ha fatto peggio.



Nelle altre gare della notte da segnalare la sconfitta di Denver: i 14 punti di Gallinari non sono bastati ai Nuggets che hanno ceduto 111-108 contro Minnesota. Grande sorpresa a Toronto, dove Phoenix supera i canadesi 115-103 con 40 punti di Bledsoe. I Golden State Warriors vincono in casa di Orlando per 118-98, consolidando il primato in classifica nella Western Conference.