Nba, Lebron perde il trono a Est: Westbrook mostruoso a Dallas

Un marzo da 6 vittorie e 9 sconfitte, 4 ko nelle ultime 6, il sorpasso subito dai Boston Celtics in vetta alla Eastern Conference: la sonora sconfitta dei campioni in carica di Cleveland sul parquet di San Antonio sancisce la crisi di Lebron e compagni, travolti 103-74 dai texni, che si confermano in gran forma. Con questa vittoria gli Spurs, che si godono un Kawhi Leonard da 25 punti (il terzo nella storia della franchigia con una striscia di almeno 100 partite in doppia cifra), restano in corsa per il primo posto a Ovest con Golden State, prossimo avversario all'AT&T Center. Inoltre gli Spurs sono imbattuti, 4-0, nelle gare contro Cavs e Warriors, le finaliste 2015 e 2016.

Nelle altre gare brilla la stella di Russell Westbrook, che si conferma il più serio candidato al titolo di MVP con un'altra prova da urlo per guidare gli Oklahoma City Thunder al successo in rimonta 92-91 a Dallas contro i Mavericks. Russ chiude con 37 punti, 13 rimbalzi e 10 assist e mette a referto la 37esima tripla doppia in stagione, ma soprattutto segna 12 punti nel parziale finale di 14-0 con cui OKC ribalta la partita negli ultimi 3 minuti e mezzo, compreso il canestro della vittoria a 7 secondi dal termine.

Continua la corsa dei Toronto Raptors, che battono 131-112 gli Orlando Magic con 36 punti di DeRozan, votato giocatore della settimana a Est; i New York Knicks stendono 109-95 Detroit e ne riducono al lumicino le speranze di qualificazione ai playoff; gli Utah Jazz superano 108-100 i New Orleans Pelicans con Rudy Gobert, 20 punti e 19 rimbalzi, che ha la meglio su Anthony Davis, 37 e 17; infine secondo successo in fila per i Sacramento Kings, che battono in volata 91-90 i Memphis Grizzlies.