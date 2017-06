Nba, LeBron James tocca quota diecimila punti

I ventotto punti di LeBron James contro i Phoenix Suns fanno cifra tonda, King James raggiungere un altro record diventando il quattordicesimo giocatore nella storia dell'Nba a toccare quota 10.000 punti. I Cleveland Cavaliers vincono 120-116 anche grazie ai 27 punti di Irving, niente da fare per i Suns nonostante i 31 di Bledsoe.



Se LeBron ride, James Harden lo segue in scia. Il Barba mette a segno la decima tripla doppia stagionale (40 punti, 11 assist e 10 rimbalzi) contro i Raptors. Houston vince 129-122 contro Toronto mentre Golden State si rialza con i 30 punti di Curry e i 28 di Durant nel 117-106 ai Sacramento Kings.



Quarta vittoria consecutiva dei Clippers, 98-86 su Miami, bene anche Washington (107-101 i casa dei Bucks) e Philadelphia (105-95 sui Nets). Pistons ok all'overtime contro i Trail Blazers, a Portland finisce 124-125.