Nba, LeBron James e Irving show: continua il dominio di Cleveland

Spettacolo e emozioni a non finire nella notte Nba, dove si registra l'ennesimo successo dei Cleveland Cavaliers, stavolta sugli Atlanta Hawks che sono stati battuti in casa con il punteggio di 135-130 al termine di una grande partita. Prova straordinaria di LeBron James (38 punti, 13 rimbalzi e 8 assist) e Kyrie Irving, per lui addirittura 43 punti e 9 assist.



Da segnalare l'altra vittoria estera ottenuta ai supplementari, dai San Antonio Spurs, 101-98 ai danni dei New Orleans Pelicans. Largo successo dei Boston Celtics sui Los Angeles Lakers 115-95. Nelle altre partite, i Toronto Raptors vincono a Washington contro i Wizards 114-106, Memphis perde fuori casa con i Dallas Mavericks 104-100 e Milwaukee batte i Los Angeles Clippers 112-101.